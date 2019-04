Berlin (AFP) Der Unionsfinanzexperte Norbert Barthle (CDU) sieht eine wichtige Bedingung für ein Euro-Hilfspaket für Zypern nach derzeitiger Lage erfüllt. Er rechne damit, dass das angeschlagene Mittelmeerland als systemrelevant eingestuft werde, sagte Barthle am Donnerstag in Berlin. Dass durch die Probleme eines Landes die Eurozone insgesamt in Gefahr ist, ist eine Voraussetzung dafür, dass Geld aus dem Euro-Rettungsfonds fließen kann. Ob dies bei Zypern der Fall ist, wird derzeit geprüft. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte zuletzt Fragen nach der Systemrelevanz Zyperns gestellt.

