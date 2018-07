Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will eine Aufweichung der Pläne für neue CO2-Grenzen für Autos auch bei Gegenwind aus Berlin nicht mitmachen. "Wir bleiben bei dem Vorschlag", sagte der Sprecher von Klimakommissarin Connie Hedegaard am Donnerstag in Brüssel auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Dies gelte auch dann, wenn Deutschland und andere Mitgliedstaaten sich für eine Änderung einsetzten, die es den Autoherstellern erlauben würde, mehr Wagen mit vergleichsweise hohem Ausstoß des klimaschädlichen CO2 zu bauen - wie sie etwa bei den deutschen Premiumherstellern vom Band rollen.

