Berlin (AFP) Der Bundestag hat am Donnerstag die Verlängerung des Mandats für den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Für den Antrag der Bundesregierung stimmten 435 Abgeordnete. Es gab 111 Gegenstimmen und 39 Enthaltungen. In dem neuen Mandat, das bis Ende Februar 2014 geht, wird die Obergrenze für die vor Ort stationierten deutschen Soldaten zunächst um 500 auf 4400 gesenkt. Ziel ist es, die Zahl bis Ende Februar 2014 auf 3300 weiter zu verringern.

