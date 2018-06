Paris (AFP) Mit einem Verweis auf die Verfolgung Homosexueller in der NS-Zeit hat ein französischer Abgeordneter in der Debatte um die Einführung der Homo-Ehe für Empörung gesorgt. Christian Assaf von den regierenden Sozialisten warf der konservativen Opposition am Mittwochabend in der Nationalversammlung vor, bei ihrer Ablehnung der Homo-Ehe "mit Ängsten und Vorurteilen zu spielen". Dann rief er: "Die Zeit des rosa Dreiecks ist vorbei." In der NS-Zeit waren in Konzentrationslager verschleppte Homosexuelle gezwungen worden, einen rosa Winkel zu tragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.