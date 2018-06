Hamburg (AFP) Berlinale-Chef Dieter Kosslick hat die große schwäbische Gemeinde in Berlin gegen Kritik in Schutz genommen. Schwaben leisteten bei der Organisation der Internationalen Filmfestspiele einen wichtigen Beitrag, sagte der 64-Jährige dem "Zeit-Magazin" laut einer Vorabmeldung vom Donnerstag. Es sei "kein Zufall, dass die Berlinale als das am präzisesten ablaufende Filmfestival der Welt beschrieben wird." Die 63. Filmfestspiele beginnen am kommenden Donnerstag, auch in diesem Jahr wird viel Prominenz aus der Filmwelt in der Hauptstadt erwartet.

