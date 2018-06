Berlin (AFP) Der nächste Bundestag soll nach dem Willen von Union und FDP am 22. September gewählt werden. Darauf verständigten sich Spitzenpolitiker von Schwarz-Gelb beim Treffen des Koalitionsausschusses am Donnerstag in Berlin, wie Teilnehmer nach Ende der Sitzung sagten.

