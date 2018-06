Berlin (AFP) Der nächste Bundestag soll nach dem Willen von Union und FDP am 22. September gewählt werden. Darauf verständigten sich Spitzenpolitiker von Schwarz-Gelb beim Treffen des Koalitionsausschusses am Donnerstag in Berlin, wie CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe nach der Sitzung mitteilte. Der Termin muss noch vom Bundeskabinett gebilligt werden. Endgültig festgesetzt wird das Datum von Bundespräsident Joachim Gauck.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.