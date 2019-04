Berlin (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück dringt vor der Bundestagswahl auf mindestens zwei TV-Duelle mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Ich bin sehr gespannt, ob sie sich darauf einlässt oder ob sie kneift", sagte Steinbrück am Mittwochabend in Berlin. Der SPD-Kandidat bekräftigte zugleich, dass er ein Bündnis mit der Union nach der Bundestagswahl für sich persönlich ausschließe. "Ich stehe für eine große Koalition nicht zur Verfügung", sagte Steinbrück. Vielmehr wolle er die SPD "in die Regierung führen mit einer rot-grünen Koalition". Mit anderen Szenarien befasse er sich nicht.

