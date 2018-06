Hamburg (AFP) Deutschland importiert einer Studie zufolge Strom aus dem Ausland nicht wegen mangelnder Kraftwerkskapazitäten. Vielmehr seien günstigere Kosten "entscheidender Treiber" für den Import von Strom, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Berliner Öko-Instituts im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace. In Deutschland überwögen die Importe in den Sommermonaten, "wenn die inländische Nachfrage tendenziell niedriger ist als im Winter", und Kraftwerkskapazitäten im Ausland kostengünstiger zur Verfügung stünden als im Inland.

