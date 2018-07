München (AFP) In Deutschland gehen immer mehr Menschen vorzeitig in Rente - und das, obwohl sie Einbußen bei ihren Altersbezügen verkraften müssen. Das ergibt sich aus einer Sonderauswertung der Deutschen Rentenversicherung, aus der die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer Donnerstagsausgabe zitiert. Demnach bezogen 2011 knapp 700.000 Menschen erstmalig ihre Altersrente. Knapp die Hälfte von ihnen, fast 337.000, bekamen nicht ihr volles Ruhegeld ausgezahlt, weil sie nicht bis zur Regelaltersgrenze von 65 Jahren gearbeitet hatten.

