München (AFP) Das Volksbegehren zur Abschaffung der Studiengebühren in Bayern war offensichtlich erfolgreich. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse von mehr als der Hälfte der 96 Landkreise und kreisfreien Städte lag die Zahl der Unterstützer bei 14,6 Prozent der Wahlberechtigten, wie der Landeswahlleiter am Donnerstag in München bekannt gab. Für einen Erfolg des von den Freien Wählern initiierten Volksbegehrens reichen bereits zehn Prozent der Stimmen.

