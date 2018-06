Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) setzt im Mali-Konflikt auf eine Unterstützung der afrikanischen Truppen, um die französische Armee zu entlasten. "Die beste Entlastung Frankreichs ist es jetzt, die afrikanischen Truppen zu befähigen, ihrer Verantwortung im Norden Malis nachkommen zu können", sagte Westerwelle am Donnerstag in Brüssel am Rande eines Treffens der EU-Außenminister. "Dementsprechend arbeiten wir mit logistischer Unterstützung, aber auch mit einer Ausbildungsmission."

