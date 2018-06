Brüssel (dpa) - Die Außenminister der 27 EU-Staaten beraten heute über die Lage in Mali und in Nordafrika nach dem «Arabischen Frühling». Eine offizielle Entscheidung über die Entsendung von Militärausbildern nach Mali stehe noch nicht an, sagten Diplomaten in Brüssel. Dies sei erst am 12. Februar zu erwarten. Die EU wird etwa 450 Militärs - darunter 250 Ausbilder - nach Mali schicken. Sie sollen ab Ende Februar rund 2500 malische Soldaten ausbilden, damit diese das Land gegen islamistische Extremisten verteidigen können.

