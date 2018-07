Luxemburg (dpa) - Flugunternehmen müssen sich auch bei Verspätungen durch Vulkanausbrüche um gestrandete Reisende kümmern. Das entschied das höchste EU-Gericht in Luxemburg. Im konkreten Fall klagte eine Frau, die wegen des Ausbruchs eines isländischen Vulkans 2010 erst mit einer Woche Verspätung nach Irland zurückfliegen konnte. Ryanair hatte sie in dieser Zeit nicht betreut. Die EuGH-Richter stellten klar: Die Airlines müssten in einer solchen Situation gratis Unterbringung, Nahrung, Kommunikationsmöglichkeiten und Transport bereitstellen.

