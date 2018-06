Berlin (dpa) - Der Bundestag-Untersuchungsausschuss zu den Neonazi-Morden konzentriert sich heute auf die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Thüringen. Der Ausschuss hörte zunächst den früheren Zielfahnder Sven Wunderlich. Er hatte die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe bereits 1997 vorübergehend festgenommen. Geklärt werden soll auch, ob Zschäpe schon in den 90er Jahren als Spitzel angeworben werben sollte. Der Verfassungsschutz in Thüringen steht im Verdacht, wichtige Informationen über NSU-Aktivitäten nicht an das LKA weitergeleitet zu haben.

