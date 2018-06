Rom (SID) - Für Formel-1-Boss Bernie Ecclestone ist Weltmeister Sebastian Vettel in der kommenden Saison der Titelfavorit Nummer eins. "In der Reihenfolge sehe ich Vettel, Alonso, Button und Hamilton als Favoriten im Rennen um den Titel", sagte Ecclestone der Gazzetta dello Sport.

Der Formel-1-Chef erklärte, er sei angesichts der Personaländerungen neugierig auf Mercedes. Außerdem räumte er McLaren bessere Chancen in der neuen Saison ein. "Viele werden nicht meiner Meinung sein, doch McLaren ist meiner Ansicht nach jetzt ausgewogener. Button wird besser sein Potenzial abrufen können", meinte Ecclestone.

Der 82-Jährige rechnet mit einer guten Saison für Ferrari. "Ferrari wird stark sein, ich habe keine Zweifel. Das Team muss jedoch gut starten, es kann nicht die ersten fünf, sechs Rennen abwarten, um dann wieder aufzutauchen", so Ecclestone.

Die Tatsache, dass ein Team weniger in der neuen Saison starten wird, sieht Ecclestone nicht als Nachteil. Der HRT-Rennstall fehlt auf der Teamliste für 2013. "An der Formel 1 dürfen nur die Besten teilnehmen, nicht Teams, die Schwierigkeiten haben. Ich wäre für eine maximale Zahl von zehn Teams. Das ist die ideale Zahl, um die Meisterschaft bestens zu verwalten", so Ecclestone.