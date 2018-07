Villedieu-les-Poêles (AFP) Zwei Schwertransporter mit neun neuen Kirchenglocken für die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame in Paris haben sich am Donnerstag auf den Weg in die französische Hauptstadt gemacht. Die beiden Laster verließen am Morgen die Gießerei Cornille Havard in der Ortschaft Villedieu-les-Poêles in der Normandie in Nordfrankreich, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Glocken mit einem Durchmesser zwischen einem und zwei Metern und einem Gewicht zwischen 782 Kilogramm und sechs Tonnen wurden am Nachmittag in Paris erwartet.

