Berlin (dpa) - Torjäger Stefan Kießling steht im März vor einem Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das schreibt die «Bild»-Zeitung. Demnach plant Bundestrainer Joachim Löw, den Stürmer von Bayer Leverkusen für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Kasachstan am 22. und 26. März sowie die USA-Reise Ende Mai/Anfang Juni in sein Aufgebot zu berufen. Bei der Nominierung des Kaders für das Testspiel gegen Frankreich am kommenden Mittwoch, den Löw morgen bekanntgibt, werde Kießling nicht dabei sein. Kießling führt mit 13 Treffern die Torschützenliste der Bundesliga an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.