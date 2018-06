Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat kurz vor dem Ende der Transferperiode seinen ersten Winter-Neuzugang verpflichtet. Mittelfeldspieler Hendrick Zuck (22) wechselt vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in den Breisgau. Bei den "Roten Teufeln" hatte Zuck in der laufenden Saison in 18 Spielen vier Tore erzielt.

"Mit Hendrick Zuck verpflichten wir einen jungen talentierten Spieler aus Deutschland, der gut in unser Anforderungsprofil passt", sagte Sportdirektor Dirk Dufner: "Er verfügt bereits über erste Erfahrung im Profifußball und wird jetzt den nächsten Schritt mit dem SC Freiburg gehen. Wir haben ihn bereits seit seiner Juniorenzeit beobachtet und sind glücklich, dass die Verpflichtung jetzt geklappt hat."

Garra Dembélé hingegen verließ die Freiburger nicht wie zunächst angedacht in Richtung MSV Duisburg. Stattdessen wird der 26 Jahre alte Stürmer an den chinesischen Erstligisten Wuhan Zall FC ausgeliehen.