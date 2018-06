Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bangt vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) um den Einsatz der Mittelfeldspieler Havard Nordtveit und Granit Xhaka. Nordtveit konnte am Donnerstag erneut wegen seiner Knieprellung und Kapseldehnung nicht trainieren, Xhaka ist an einer Grippe erkrankt. "Ob es für Sonntag reicht, kann ich noch nicht sagen", sagte Trainer Lucien Favre.