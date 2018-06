Mainz (SID) - Thomas Tuchel, Trainer von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05, geht wenig optimistisch in das Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Tabellenführer Bayern München. "In der Bundesliga sind die Bayern das Maß aller Dinge", sagte Tuchel am Donnerstag: "Neben dem FC Barcelona ist das die talentierteste Mannschaft Europas. Wenn die ihr Top-Niveau erreichen, wird es für uns zu gar nichts reichen."

Er müsse überlegen, "ob er das Pfund gewohnter Abläufe in die Waagschale" werfe, oder "was neues" mache - "mit schönem Gruß an Basti", sagte Tuchel. Bastian Schweinsteiger hatte Tuchel kurz zuvor für seine Arbeit gelobt. "Er ändert oft Aufstellungen und System, man sieht oft erst in den ersten Minuten, was sie spielen", sagte der Münchner Nationalspieler.

Auch die gute Statistik gegen den Rekordmeister mit zwei Heimsiegen aus den vergangenen drei Partien macht Tuchel wenig Hoffnung. "Das wird das schwerste Spiel der letzten vier Jahre", sagte er: "Selbst wenn wir in Sachen Emotionalität und Inhalten die Topleistung abrufen, wird es schwierig." Tuchel muss auf die verletzten Maxim Choupo-Moting und Niko Bungert sowie den gesperrten Torjäger Adam Szalai verzichten. Der Einsatz von Elkin Soto und Julian Baumgartlinger sei fraglich, sagte der 39-Jährige. Dafür könnte Neuzugang Niki Zimling sein Debüt geben.