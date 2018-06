Hannover (dpa) - Die weltgrößte Industrieschau Hannover Messe will in diesem Jahr mit einem voll ausgelasteten Ausstellungsgelände gegen die Konjunkturflaute in vielen europäischen Ländern ankämpfen. Die Aussichten für Maschinenbau und Elektrotechnik hätten sich verbessert. Man spüre Rückenwind und gehe optimistisch in das Branchentreffen vom 8. bis 12. April, so Messevorstand Jochen Köckler. Erwartet werden mehr als 6000 Unternehmen, 2011 kamen über 6500 nach Hannover. In ungeraden Jahren ist das Programm größer als in geraden.

