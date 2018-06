Wien (AFP) Der Iran will in seiner Atomanlage Natans im Landesinnern leistungsfähigere Zentrifugen zur Urananreicherung installieren. In einem Schreiben vom 23. Januar habe das Land den Einbau von "Zentrifugen des Typs IR-2 in der Einheit A-22" von Natans angekündigt, hieß es in Unterlagen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), welche die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag einsehen konnte. Die IAEA verlangte demnach am 29. Januar von Teheran weitere Informationen über die Pläne.

