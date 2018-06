Washington/Beirut (dpa) - Ein Luftangriff Israels in Syrien sorgt für Verwirrung. Welche Ziele wurden genau beschossen? In der israelischen Presse sorgen sich Kommentatoren, dass die Spannungen in einen Krieg münden könnten. Die Arabische Liga verurteilte erwartungsgemäß die Luftangriffe.

