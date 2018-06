Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Christoph Waltz wird zum ersten Mal in der US-Kultsendung «Saturday Night Live» auftreten. Er soll in der Show am 16. Februar den Gastgeber spielen - eine Woche vor der Oscar-Verleihung. Der gebürtige Wiener ist als bester Nebendarsteller für seine Rolle in Quentin Tarantinos «Django Unchained» erneut für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert. Die Sketch-Comedy-Show «Saturday Night Live» läuft seit 1975 beim US-Sender NBC.

