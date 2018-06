Amsterdam (dpa) - Die niederländische Königin Beatrix ist am Donnerstag 75 Jahre alt geworden. Es ist der letzte Geburtstag von Beatrix als Königin. Am 30. April wird sie nach 33 Jahren den Thron an ihren Sohn, Kronprinz Willem-Alexander, abgeben.

Die Königin werde ihren Geburtstag im «Familienkreis feiern», teilte der Hof mit. Die Stadt Den Haag hatte für die Monarchin aber doch eine besondere Überraschung. Entlang der Route von ihrem Wohn- zu ihrem Arbeitspalast wurden große Fahnen aufgehängt, auf denen die Stadt der Majestät «von Herzen» gratuliert.

Zu ihrem besonderen Geburtstag hat Beatrix heutige und ehemalige enge Mitarbeiter für Freitag zu einer Ballett-Vorstellung im Beatrixtheater in Utrecht eingeladen. Die Niederlande feiern den Geburtstag ihres Staatsoberhauptes traditionell mit Volksfesten am 30. April, dem Königinnentag. Nach dem Thronwechsel wird künftig der «Königstag» am Geburtstag des neuen Königs, dem 27. April, gefeiert.

