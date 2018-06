Los Angeles (dpa) - Patty Andrews, die jüngste Schwester der berühmten amerikanischen Andrews Sisters, ist tot. Ihrem Anwalt zufolge starb die Sängerin am Mittwoch im Alter von 94 Jahren in ihrem Haus nahe Los Angeles, berichtete die «Los Angeles Times».

Die mittlere Schwester Maxine war 1995 gestorben, LaVerne - die Älteste - bereits 1967.

Die Andrews Sisters wurden 1937 mit ihrer Interpretation des jiddischen Liedes «Bei mir bist du schön» über Nacht berühmt. Der Erfolg des Trios setzte sich mit vielen Hits wie «Drinking Rum and Coca-Cola», Boogie-Woogies und Polka-Stücken fort. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Gruppe zu einer bejubelten amerikanischen Institution. Sie waren die meist gehörten Radiostimmen in den USA und Ermutigung für US-Soldaten in Europa.

Von Mitte der 30er bis in die frühen 40er Jahre verkauften die Andrews Sisters fast 100 Millionen Schallplatten. Sie waren in über einem Dutzend Filmen zu sehen und erschienen mehrmals zusammen mit Bing Crosby und Glenn Miller in deren Radioshows. Das Trio zerfiel, als die älteste Schwester 1967 starb. 1974 standen die überlebenden Schwestern in dem Broadway-Musical «Over Here» noch einmal gemeinsam auf der Bühne.