New York (dpa) - Chris Brown (23) und Rihanna (24) haben sich versöhnt. Rund vier Jahre, nachdem der US-Rapper seine damalige Freundin verprügelt und im Gesicht verletzt hatte, haben sie sich wieder als Paar geoutet.

«Wir wertschätzen einander. Wir wissen genau, was wir jetzt haben, und das wollen wir nicht verlieren», sagte Rihanna dem Magazin «Rolling Stone» in einem Interview. «Es ist nicht mehr so wie damals. Wir haben nicht mehr solche Streits.»

Schon seit Monaten waren Gerüchte über eine erneute Annäherung des Rappers und der Sängerin aus Barbados kursiert - immer wieder angeheizt von Fotos, die die beiden im Internet veröffentlichten und auf denen sie gemeinsam zu sehen waren. Auch an gemeinsamen Musikprojekten arbeiten sie. US-Medien hatten aber spekuliert, dass Rihanna die Neuauflage der Beziehung zunächst aus Sorge vor negativen Reaktionen ihrer Fans nicht öffentlich machen wollte. «Jetzt habe ich entschieden, dass es wichtiger ist, dass ich glücklich bin», sagte die Sängerin. «Keine Meinung von irgendjemandem soll das verhindern. Auch wenn es ein Fehler ist, dann ist es mein Fehler.» Sie könne mit der Kritik umgehen.

Für Brown sei es allerdings die letzte Chance. «Er kann nicht noch mal ausrasten, den Luxus hat er nicht mehr.» Sie sei aber «sehr sicher», dass Brown sich zum Besseren gewandelt habe. «Ich weiß, dass ihn seine Tat anekelt. Sonst wäre ich nicht so weit gegangen.»

Im Jahr 2009 hatte Brown Rihanna im Streit angegriffen und verletzt. Das Foto der Sängerin mit Wunden überall im Gesicht war danach um die Welt gegangen. Brown wurde später zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt.