München (dpa) - Das Oberlandesgericht München hat die Anklage gegen die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe in vollem Umfang zugelassen. Das sagt Zschäpes Verteidiger Wolfgang Stahl der Nachrichtenagentur dpa in München. Er bestätigt damit entsprechende Informationen verschiedener Medien. Damit muss sich die 38-Jährige wegen des Verdachts der Mittäterschaft an den zehn Morden des «Nationalsozialistischen Untergrunds» vor Gericht verantworten. Das Verfahren soll voraussichtlich im April beginnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.