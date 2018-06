Köln (SID) - Wunderstute Danedream, Derbysieger Pastorius und der Derby-Zweite Novellist sind für die Wahl zum Galopper des Jahres 2012 nominiert worden. Titelverteidigerin Danedream hat inzwischen ihre einzigartige Karriere beendet und ist mit über 3,7 Millionen Euro an Prämien das gewinnreichste deutsche Sportpferd aller Zeiten. Höhepunkt ihres Rennjahres 2012 war der Sieg bei der King George VI and Queen Elizabeth Diamond Stakes in Ascot. Pastorius hatte im Deutschen Derby in Hamburg überraschend den großen Favoriten Novellist bezwungen.

Bis zum 17. März kann man im Internet (www.galopper-des-Jahres.com) oder per Mail (2012@Galopper-des-Jahres.com) abstimmen.