Bielefeld (SID) - Nach Vize-Europameisterin Juliane Schenk (Berlin) muss auch Titelverteidigerin Olga Konon (Bischmisheim) ihren Start bei den deutschen Badminton-Meisterschaften in Bielefeld kurzfristig absagen. Die 23-Jährige laboriert an einer starken Grippe. Top-Favoritin auf ihren ersten DM-Titel ist damit Mannschafts-Europameisterin Karin Schnaase (Lüdinghausen).

Bei den Männern greift Europameister Marc Zwiebler nach seinem sechsten Einzeltitel in Folge. Die deutschen Meisterschaften in der Seidensticker-Halle haben am Donnerstag begonnen, die Finalspiele sind für Sonntag angesetzt.