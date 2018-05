Pretoria (AFP) Beim Zusammenstoß zweier Vorortzüge sind nahe der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria bis zu 300 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Bahngesellschaft fuhr ein Pendlerzug am Donnerstagmorgen auf dem Weg nach Pretoria beim Einfahren in einen Bahnhof von hinten auf einen auf dem selben Gleis stehenden Zug auf. Der Fahrer des auffahrenden Zuges sei mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte, Johan Pieterse, der Nachrichtenagentur AFP. Insgesamt gebe es rund 20 Schwerverletzte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.