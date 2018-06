Hamburg (dpa) - Amsterdam, Istanbul, Johannesburg, Sarajevo oder Kolumbien, Brunei und Sri Lanka: diese Orte stehen beim Reisemagazin «Merian» auf der Liste der «Trendziele 2013».

«Istanbul ist kein Geheimtipp mehr», heißt es bei «merian.de». «Dennoch ist die Stadt einen Tipp wert, denn sie fasziniert mit ungebremster Kraft.» Amsterdam erlebe dagegen «eine Renaissance, die unter den europäischen Metropolen ihresgleichen sucht». Sarajevo solle man entdecken, «bevor viele andere es tun». Und das südafrikanische Johannesburg - speziell Downtown - sei keine No-Go-Area mehr.

Sri Lanka empfiehlt das Magazin als «Ganzjahres-Reiseziel», Kolumbien sei trotz «stabilisierter politischer Situation» immer noch ein «Geheimtipp» und nach Brunei müssen man vor allem wegen des unberührten Regenwaldes.

Als Inseln werden die Kapverden oder Phu Quoc in Vietnam empfohlen. Außerdem die Isle of Mull: «Das ist ein herrliches Fleckchen wildes Schottland, perfekt zum Wandern, Biken und Spazieren am Meer - gekrönt vom vielleicht besten Seafood Europas.»

