Berlin (dpa) - Für die mehr als 800 000 Tarifbeschäftigten der Bundesländer beginnen heute in Berlin Verhandlungen um höhere Einkommen. Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund fordern 6,5 Prozent mehr und haben auch schon mit Warnstreiks gedroht. Schon zum Auftakt zeichnen sich verhärtete Fronten ab. Die Gewerkschaften erwarten ein Angebot der Arbeitgeber, die Tarifgemeinschaft der Länder will aber nicht. Sie wies die Forderung der Gewerkschaften bereits mit Hinweis auf die Sparzwänge in den öffentlichen Haushalten als überhöht zurück.

