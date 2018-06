Berlin (dpa) - Unmittelbar vor Beginn der ersten Tarifrunde für die über 800 000 Angestellten des Öffentlichen Dienstes in den Bundesländern hat der Beamtenbund (dbb) erneut ein Angebot der Arbeitgeber angemahnt.

«Wir sollten uns das ritualisierte Hinauszögern schenken und gleich zur Sache kommen», sagte dbb-Verhandlungsführer Willi Russ in Berlin.

Die Eckdaten der Inflation und der allgemeinen Einkommensentwicklung lägen auf dem Tisch, ebenso der bereits vor einem Jahr erzielte Tarifabschluss für Bund und Kommunen. Russ: «Das Einzige, was immer noch fehlt, ist ein Arbeitgeberangebot der Länder.»

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes - Verdi und Beamtenbund - fordern Einkommensverbesserungen von 6,5 Prozent. Sie haben bereits mit Warnstreiks gedroht. Außerdem geht es bei den Verhandlungen um die tarifliche Eingruppierung von über 200 000 angestellten Lehrern in den Ländern.

Die Arbeitgeber - zusammengeschlossen in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) - wollen bei der ersten Verhandlungsrunde an diesem Donnerstag in Berlin kein Angebot vorlegen und zunächst über die Rahmenbedingungen sprechen.