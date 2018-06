Köln (SID) - Das deutsche Davis-Cup-Team geht als Außenseiter in das am Freitag beginnende Erstrundenspiel in Buenos Aires gegen Gastgeber Argentinien. Der Sportwettenanbieter bwin zahlt eine Siegquote von 1,42 für die Südamerikaner. Sollte Deutschland bei der Premiere des neuen Teamchefs Carsten Arriens gewinnen, zahlt bwin das 2,65-Fache des Einsatzes zurück.