Los Angeles (AFP) Die letzte der drei Andrews Sisters ist tot. Patty Andrews sei mit 94 Jahren in Kalifornien eines natürlichen Todes gestorben, teilte ihr Agent Alan Eichler am Mittwoch mit. Die Andrews Sisters feierten in den 1930-er und 1940-er Jahren Triumphe mit Titeln wie "Rum and Coca-Cola" und "Boogie Woogie Bugle Boy".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.