St. Moritz (SID) - Nach einem rabenschwarzen WM-Auftakt haben die deutschen Skeleton-Pilotinnen ihre Hoffnungen auf eine Medaille bereits begraben. Die zweimalige Weltmeisterin Marion Thees (Friedrichroda) belegt zur Halbzeit des Titelrennens in St. Moritz als beste BSD-Athletin nur den neunten Rang. Der Rückstand der Weltcup-Gesamtführenden auf den Bronzerang beträgt nach zwei von vier Läufen bereits 0,96 Sekunden. Auf die in Führung liegende Britin Shelley Rudman fehlen Thees sogar 2,11 Sekunden.

Geradezu desolat präsentierte sich die Olympiadritte Anja Huber. Die 29-Jährige aus Berchtesgaden belegt einen völlig indiskutablen 22. Platz mit einem Rückstand von 3,95 Sekunden auf Rudman. Die Winterbergerin Katharina Heinz ist 17. (+3,35 Sekunden).

Huber rettete sich nach dem wohl schlechtesten Auftritt ihrer Karriere in Galgenhumor. "Wenn ich beim Skifahren wäre, hätte ich mich tod gestellt", sagte die Weltmeisterin von 2008: "Ich kann mich nicht erinnen, dass ich schon einmal so ein Scheißrennen hatte." In die beiden Finalläufen am Freitag geht Huber ohne Druck: "Jetzt ist es auch wurscht. Ich fahre mein eigenes Rennen." Thees korrigierte derweil ihr ursprüngliches Medaillenziel auf eine "Top-6-Platzierung".

Huber beklagte sich genauso wie Thees über fehlenden Grip auf der weltweit einzigen Naturbahn: "Die Kiste ist mir unterm Arsch immer weggerutscht, da bist du nur am Korrigieren." Offensichtlich hatte das deutsche Skeleton-Team das Material falsch eingestellt. "Ich bin geschockt, wir hatten die ganze Woche über keine Probleme mit dem Material. Aber das Ergebnis können wir nicht schönreden", sagte Wolfram Schweizer, Mechaniker im deutschen Skeleton-Team.