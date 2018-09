Kairo (AFP) Aus Protest gegen den islamistischen Staatschef Mohammed Mursi sind am Freitag in mehreren ägyptischen Städten tausende Menschen auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt marschierten die Demonstranten trotz Regens zum Tahrir-Platz und zum Präsidentenpalast und riefen dabei Parolen wie "Freiheit" und "Mursi ist nicht rechtmäßig". Auch in der Hafenstadt Alexandria und die am Suez-Kanal gelegene Stadt Port Said demonstrierten tausende Gegner des Staatschefs und der hinter ihm stehenden Muslimbruderschaft.

