Brüssel (AFP) Opfer des Kindermörders Marc Dutroux haben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage gegen den belgischen Staat eingereicht. Sie wollen erreichen, dass in Verfahren zur vorzeitigen Haftentlassung die Belange der Verbrechensopfer besser berücksichtigt werden. Dies geht aus einem Offenen Brief der Kläger an das belgische Justizministerium hervor, den die Zeitung "Le Soir" am Freitag abdruckte.

