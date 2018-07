Rangun (AFP) Bei der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten gegen ein geplantes Bergwerk im Norden Birmas Ende November haben Sicherheitskräfte einer unabhängigen Untersuchung zufolge Phosphor eingesetzt. Ein vor Ort entdeckter Reizgas-Behälter sei untersucht worden und habe "25 Prozent Phosphor enthalten", sagte Thein Than Oo, Mitglied einer Anwaltsgruppe, welche die Tests vornahm, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Birmas Behörden äußerten sich am Freitag nicht zu den Ergebnissen der Untersuchung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.