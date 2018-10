Stuttgart (dpa) - Hewlett-Packard will seinen Standort in Rüsselsheim schließen und rund 850 Stellen streichen. Das teilte der Computer-Konzern am Freitag in Böblingen mit.

Weitere rund 250 Jobs sollen an ein anderes Unternehmen übergehen. Bereits im Herbst hatte das Unternehmen den Abbau von 450 Arbeitsplätzen angekündigt. Der Standort in Rüsselsheim soll den Angaben zufolge bis Ende des Geschäftsjahres 2013 dichtmachen.

Hewlett-Packard will weltweit rund 29 000 Stellen streichen. Mit dem neuen Stellenabbau sei der Beitrag in Deutschland zu den Sparmaßnahmen weitgehend abgeschlossen, sagte Deutschlandchef Volker Smid. HP hatte in Deutschland vor Beginn des Stellenabbaus 10 300 Beschäftigte.

Hintergrund für den Sparkurs ist eine allgemeine Flaute im PC-Geschäft wegen der weltwirtschaftlichen Unsicherheiten und der steigenden Beliebtheit von Tablet-Computern und Smartphones.

HP-Umbau