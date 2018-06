Berlin (AFP) Der Bund stellt über eine halbe Milliarde Euro zur Schaffung von 30.000 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Einen Tag nach dem Bundestag billigte am Freitag auch der Bundesrat ein Gesetz, demzufolge der Bund von den Investitionskosten in Höhe von 1,08 Milliarden Euro in den Jahren 2013 und 2014 580,5 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Die übrigen Investitionskosten tragen die Länder. Die Ausbauinvestitionen sollen bis Ende 2014 getätigt sein, um die weitere Ausbauphase der Kindertagesbetreuung bis Ende 2015 abschließen zu können.

