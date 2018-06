Berlin (AFP) In den Verhandlungen über eine höhere Vergütung für die Hebammen ist ein Durchbruch erzielt worden. Die Geburtshelferinnen sollen rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres mindestens 13 Prozent mehr Honorar bekommen, wie die Schiedsstelle der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) am Freitag in Berlin mitteilte. Zusätzlich soll die Vergütung spätestens in zwei Jahren bei Abschluss einer Vereinbarung über Qualitätsstandards und Leistungsbeschreibungen um weitere fünf Prozent angehoben werden.

