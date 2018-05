Chemnitz (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat sich für die Einführung eines EU-weiten Einreiseregisters ausgesprochen, um unkontrollierte Zuwanderung in die Europäische Union stärker zu beschränken. Notwendig sei ein elektronisches Reisesystem nach US-Vorbild, sagte Friedrich der in Chemnitz erscheinenden "Freien Presse" (Freitagsausgabe). "Wer aus einem Land mit Visafreiheit in die EU einreisen will, meldet sich dann online an, sagt, wer er ist und was er in der EU will."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.