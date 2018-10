Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder will eine Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) noch vor der Bundestagswahl umsetzen. Im ARD-"Morgenmagazin" äußerte Kauder am Freitag die Erwartung, dass Umweltminister Peter Altmaier (CDU) und Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) dazu gemeinsam einen Vorschlag vorlegen werden. Auf dieses Vorgehen hatte sich am Abend zuvor der Koalitionsausschuss von Union und FDP verständigt.

