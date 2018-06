München (AFP) Der Prozess gegen die mutmaßliche Rechtsextremistin Beate Zschäpe und vier Helfer der Terrorvereinigung Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) soll nach bisherigen Planungen frühestens im April beginnen. Voraussichtlich werde die Verhandlung nicht vor dem Ende der Osterferien am 6. April starten, teilte das Oberlandesgericht München am Freitag mit. Das Gericht hatte die Anklage gegen Zschäpe und die vier anderen Angeklagten zuvor in vollem Umfang zugelassen.

