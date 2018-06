München (AFP) Mit einem dramatischen Appell hat der syrische Oppositionschef Ahmed Moas al-Chatib die Weltgemeinschaft zum Eingreifen im syrischen Bürgerkrieg aufgefordert. "Wir erleben hier eine echte Tragödie", sagte al-Chatib in der Nacht zum Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Regierung von Staatschef Baschar al-Assad lasse gezielt Frauen vergewaltigen und foltere Kinder, selbst Fünfjährige würden zu Tode gequält. Es gebe eine "unglaubliche Brutalität in diesem Regime", sagte der Oppositionsführer vor dem Plenum, in dem auch Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) saß.

