Berlin (AFP) Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hofft auch nach der vertagten Entscheidung der Koalitionsspitzen darauf, ihr Konzept der Lebensleistungsrente durchsetzen zu können. "Mir ist wichtig, dass wir am Ende des Tages ein schlüssiges Gesamtkonzept auf den Weg bringen und ich bin auch zuversichtlich, dass das geht", sagte von der Leyen am Freitag im Fernsehsender n-tv. Es müsse Antworten geben für Geringverdiener, die ihr Leben lang in die Rentenkasse eingezahlt hätten und deren Rente dann "am Ende des Tages" doch zu klein sei.

