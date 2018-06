München (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat sich am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem internationalen Syrien-Sondergesandten Lakhdar Brahimi und dem syrischen Oppositionsführer Ahmed Moas al-Chatib getroffen. Im Anschluss an die Gespräche erklärte Westerwelle, Brahimi habe die volle Unterstützung der Bundesregierung. "Wir brauchen jetzt dringend einen neuen Anlauf der internationalen Gemeinschaft für ein gemeinsames Vorgehen. Ich hoffe, dass Moskau und auch Peking das genauso sehen."

